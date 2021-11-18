В Тбилиси с нового года вводятся абонементы на общественный транспорт

Глава Агентства транспорта и урбанистического развития мэрии столицы Виктор Цилосани сообщил о том, что начиная с 2022 года в Тбилиси начнет действовать новая система оплаты проезда в общественном транспорте.

По его словам, абонементная система означает, что у жителей Тбилиси будет возможность приобрести абонементы на год, на полгода или на месяц. "Это позволит им ездить безлимитно на общественном транспорте", - приводит слова Цилосани Sputnik Грузия.

Уточнятся, что в настоящее время система тарифов находится в разработке и о ней будет объявлено позднее.