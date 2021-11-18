Путин не исключил распространения новых волн ковида

Пандемия далеко не побеждена, вероятны риски распространения новых волн инфекции, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, отгородиться от заболевания "в отдельно взятой стране не получится".

"Пандемия коронавируса, об этом тоже придется говорить, куда от него деться сегодня, серьезно нарушила привычное течение жизни во всем мире", - сказал он, выступая на расширенном заседании коллегии МИД России.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "пандемии пока не видно ни конца, ни края".