Международные резервы России снова вышли на исторический максимум

Российские международные резервы за неделю с 5 по 12 ноября поставили исторический рекорд, достигнув $626,2 млрд, говорится в сообщении Центробанка России.

"Объем международных резервов по состоянию на 12 ноября составил $626,2 млрд, увеличившись за неделю на $4,1 млрд, или на 0,7%", - цитирует его РИА Новости.

В регуляторе уточнили, что это произошло за счет положительной переоценки и покупки валюты в рамках бюджетного правила.

Предыдущий рекорд - $624,2 млрд - был установлен 1 ноября.