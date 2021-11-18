Лавров обсудит Карабах с председателем ОБСЕ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет переговоры 19 ноября в Москве с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде, на которых обсудит помощь организации в урегулировании ситуации в Карабахе и Приднестровье, сообщает пресс-служба дипломатического ведомства.

"Предполагается затронуть вопросы, касающиеся содействия со стороны ОБСЕ урегулированию конфликтов в Карабахе и Приднестровье, а также посредничество организации в Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Рассмотреть ее возможную роль в содействии государствам Центральной Азии, испытывающим последствия кризиса в Афганистане, который с 2003 года имеет официальный статус азиатского партнера ОБСЕ по сотрудничеству", - сказано в сообщении.

Помимо этого, главы министерств обсудят современное положение дел в сфере европейской безопасности и пути "оживления режима контроля над обычными вооружениями в Европе".