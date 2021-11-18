Вирусолог: домашних кошек необходимо вакцинировать от COVID-19

Кошки могут болеть SARS-CoV и люди могут от них заразиться, сообщил руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, профессор Александр Бутенко.

"Думаю, что кошек нужно вакцинировать или, по крайней мере, следить, если у них симптомы какие-то появляются", - сказал он а эфире радиостанции "Говорит Москва".

Эксперт также отметил, что есть данные, свидетельствующие о том, что коронавирусом могут заразиться и дикие кошки, которые, в свою очередь заражались коронавирусом от людей в зоопарках, а также ласки и норки.