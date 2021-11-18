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Стало известно, сколько жителей Казахстана вакцинировались за границей

Стало известно, сколько жителей Казахстана вакцинировались за границей

Замглавы управления общественного здоровья Алматы Светлана Султангазиева заявила, что около двух тыс казахстанцев обратились в ведомство, чтобы оформить свои паспорта вакцинации по тем препаратам от COVID-19, которые они получили за рубежом.

Как пояснила Султангазиева, в основном они прививались препаратами Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

Помимо этого главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин спрогнозировал эпидемиологическую ситуацию на декабрь.

"С учетом того, что растет заболеваемость ОРВИ и гриппом, ситуация неоднозначная. Все факторы риска роста заболеваемости по коронавирусу сохраняются. И то, что на сегодня у нас имеется большое количество лиц, которые уклоняются от вакцинации, и эти люди могут спровоцировать рост заболеваемости в декабре. Поэтому нам нужно сейчас активно прививаться, не смотреть на соседа, товарища. Иначе мы можем прийти к дальнейшему росту", - приводит его слова Sputnik Казахстан.

По словам санврача, в Алматы вакцинировано 48,1% населения.

"В то же время половина населения еще занимает выжидательную позицию. Вот это неппривитое население может спровоцировать заболеваемость", - добавил он.


 

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