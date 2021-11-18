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Сторож спас хозяйство от воров в Прохладненском районе

Сторож спас хозяйство от воров в Прохладненском районе

Кражу удалось предотвратить в станице Екатериноградская в Прохладненском районе, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Кабардино-Балкарии.

В полицию обратился работник одного из хозяйств, который рассказал, что неизвестные, сломав деревянные решетки окна, забрались в гараж и попытались украсть аккумуляторную батарею и медный электрокабель высокого напряжения, всего на 15 тыс рублей.

"Вынести все украденное злоумышленникам помешал сторож, который в этот момент обходил территорию хозяйства. Увидев его, мужчины бросили украденное и убежали", - пояснили в полиции.

Вскоре стражи порядка установили и задержали подозреваемых, которыми оказались 21-летний ранее судимый житель Нальчика и его приятель, 22-летний житель села Шалушка.

Мужчины дали признательные показания, уточнив, что собирались продать похищенное, а деньги потратить по своему усмотрению.

Открыто уголовное дело по пп. "в, б, а" ч.2 ст.158, ч.3 ст.30 УК РФ (Покушение на кражу).

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