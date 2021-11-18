Экс-игрок "Анжи" стал кандидатом на пост президента федерации футбола Камеруна

Бывший футболист махачкалинского "Анжи" Самюэль Это'О стал кандидатом на пост президента Камерунской федерации футбола.

"Я официально выставил свою кандидатуру на предстоящие выборы президента Камерунской федерации футбола. Для меня это большая честь. Надеюсь, что смогу помочь реформировать федерацию и вывести наш любимый вид спорта на новый уровень", – приводит его слова Sports.ru.

Стоит отметить, что за махачкалинский клуб камерунец выступал с 2011 по 2013 год, в составе которого стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России 2013 и финалистом Кубка России 2013.

Помимо "Анжи", нападающий выступал за "Барселону" и "Интер".