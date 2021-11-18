Мать заподозрили в случайном убийстве ребенка на Ставрополье

Уголовное дело возбуждено в Георгиевске в отношении женщины, лечившей 9-месячного ребенка народными средствами. Она отказывалась от госпитализации, в результате чего ребенок умер.

В следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней женщины. "Она подозревается по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - указано в сообщении.

Следствие установило, что с июня по сентябрь 2020 года подозреваемая не соблюдала рекомендации врачей, прерывала стационарное и амбулаторное лечение, отказывалась от госпитализации своего 9-месячного сына, у которого было тяжелое, но излечимое заболевание. Мать лечила ребенка народными средствами, что и привело к трагедии.