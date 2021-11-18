Инфекционист оценил последствия регулярной ревакцинации "Спутником V"

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев заверил, что вакцинация "Спутником V" раз в полгода не несет большой нагрузки на организм.

"Абсолютно нет. Вы знаете, в свое время те, кто работал в Африке, в Азии, вакцинировались от холеры. Нас вакцинировали каждые 6 месяцев", - сказал он, отметив, что "это – обычная практика", передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ выпустил обновленную версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавируса.