Турция предложила Израилю минимизировать разногласия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает необходимым свести к минимуму разногласия с Израилем. Об этом он заявил в телефонном разговоре с израильским коллегой Ицхаком Герцогом.

Политики обсудили двусторонние отношения и ряд региональных вопросов.

"Президент Эрдоган отметил, что турецко-израильские отношения важны для безопасности и стабильности Ближнего Востока, разногласия могут быть сведены к минимуму, если действовать по двусторонним и региональным вопросам в рамках взаимопонимания", - цитирует сообщение администрации турецкого лидера РИА Новости.

Глава государства заявил, что в регионе должна быть восстановлена культура мира, терпимости и сосуществования. По его словам, в этом аспекте в число приоритетов входят развитие палестино-израильских отношений и возобновление мирного процесса.

Эрдоган добавил, что развитие контактов и диалога между Анкарой и Тель-Авивом находится в русле общих интересов обеих стран.