Токаев: Казахстан осуществляет взвешенную и сбалансированную внешнюю политику

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании коллегии МИД республики, рассказал о сотрудничестве с ведущими странами мира.

"Перед лицом нарастающей геополитической конфронтации Казахстан никому себя не противопоставляет и не позволит втянуть себя в международные споры. Мы ясно определили свой путь: мы осуществляем взвешенную и сбалансированную внешнюю политику, основанную на прагматизме", - приводит слова казахстанского лидера Sputnik Казахстан.

При этом он подчеркнул, что Казахстан продолжает соблюдать взятые на себя двусторонние и многосторонние обязательства.

"При возникновении спорных вопросов мы стремимся к поиску разумных решений на основе полного учета наших национальных интересов. Мы никогда не допустим каких-либо соглашений, которые нанесли бы ущерб таким священным для нас ценностям, как независимость, суверенитет, нерушимость границ и территориальная целостность", - заявил Токаев, добавив, что, прежде всего, необходимо отстаивать интересы Казахстана.