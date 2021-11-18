Бойцы Росгвардии обезвредили тайник с боеприпасами в Чечне

Росгвардейцы нашли и уничтожили схрон с боеприпасами в Серноводском районе Чечни, такое сообщение распространила пресс-служба 46-й отдельной бригадя оперативного назначения.

В нем говорится, что тайник обнаружили росгвардейцы, сотрудники СОБР и ФСБ во время разведывательно-поисковых мероприятий.

В нем лежали патроны к стрелковому оружию различного калибра, а также выстрелы к гранатометам ряда модификаций. По предварительной версии, опасные предметы были спрятаны злоумышленниками в тайнике несколько лет назад.

"После обследования саперы группы разведки и разминирования Росгвардии с соблюдением мер безопасности уничтожили содержимое тайника накладным зарядом", - отмечается в сообщении.