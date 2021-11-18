Автомобилистов предупредили о тяжелых дорожных условиях в Центральной России

В конце этой недели в Центральной России ожидаются сильные залповые мокрые снегопады,, рассказал сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, посоветовав водителям не откладывать смену шин на зимние.

"Посоветовать можно только одно: обязательно переобуться к этим выходным. Я сам это сделал буквально вчера, поскольку ситуация была терпимой", - сказал он, отметив, что сделал это накануне настоящих изменений в атмосфере, когда, "что называется, назад дороги нет".

Тишковец также отметил, что нужно готовиться к тому, что в субботу, 20 ноября, будет много осадков – в смешанной фазе это мокрый снег с дождем, а также начнется формирование устойчивого снежного покрова, который, по всей видимости, продержится до весны, пишет "Газета.ru".