Стало известно, сколько детей в Алматы привились Pfizer

Замглавы управления общественного здоровья Алматы Светлана Султангазиева заявила, что на сегодняшний день всего 3 714 человек вакцинировались препаратом Pfizer.

"С 12 ноября началась вакцинация Pfizer. В город поступило 46 800 доз вакцины. На сегодня получили вакцину 3 714 человек, из них дети и подростки – 2 295, беременные женщины – 310, кормящие женщины - около 1 тысячи", - цитирует Султангазиеву Sputnik Казахстан.

Она напомнила, что жители Алматы могут привиться шестью видами вакцины от COVID-19, которые зарегистрированы в республике. В городе функционируют 132 пункта вакцинации, в которых задействованы более двух тыс прививочных бригад.

Напомним, что Казахстан получил первую партию вакцины Pfizer в количестве 379 тыс доз. Вторая партия поступит до 20 ноября.