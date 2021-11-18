Армения совершила вторую за сутки провокацию в Товузском направлении

ВС Армении совершили очередную провокацию в Товузском направлении, такое сообщение распространило Минобороны Азербайджана.

В нем говорится, что подразделения ВС Армении в 14.10 по местному времени (13.10 мск) обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении села Кеханаби Товузского района со своих позиций в направлении села Чинарлы Шемшеддинского района (Тавушская область).

Ответным огнем армянская сторона была подавлена, уточнили в МО Азербайджана, добавив, что среди личного состава азербайджанской армии потерь нет.