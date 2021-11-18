Алматы продолжит жить в "желтой" зоне еще неделю

Хотя Алматы с 14 ноября исключен из "желтой" зоны по коронавирусу, соблюдать соответствующие ограничения жителям необходимо еще неделю, об этом заявил главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.

По его словам, благодаря санитарным ограничениям и уровню вакцинации в 48,1%, недельная заболеваемость коронавирусом упала.

"Но нам рано рукоплескать, нужно стабилизировать ситуацию. Согласно №42 постановления главного санитарного врача страны, мы должны не менее семи дней выдерживать те критерии, которые предназначены для "желтой" зоны", - цитирует Бекшина Sputnik Казахстан.