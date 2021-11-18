Жена художника из КБР попросила защиты у Кадырова

Художника из Кабардино-Балкарии Мухадина Кишева могут лишить дома искусств, созданного им в Нальчике. Выяснилось, что у купленного им по договору долевого строительства помещения уже имеются два собственника.

Жена художника Жаклин Мосс опубликовала видеообращении, в котором попросила главу Чечни Рамзана Кадырова помочь в ситуации. По ее словам, обращения в высокие инстанции в самой Кабардино-Балкарии результатов не принесли.

"Мы ездили в Чеченскую Республику, у нас там была выставка в Национальном музее. У Мухадина много картин, посвящённых Чеченской Республике и лично Кадырову", - рассказала супруга.

Жаклин отметила, что после приобретения помещения в 2018 году они затеяли ремонт для создания точки культуры и искусства в регионе. После получения акта приема-передачи пара обратилась в Росреестр для регистрации права собственности, однако оказалось, что в реестре уже есть две актуальные записи о других собственниках.