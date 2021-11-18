Кабардино-Балкарию наградили за наилучшие показатели в дорожном нацпроекте

Российское правительство наградило Кабардино-Балкарию (КБР) дипломом за наилучшие показатели в реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" за 2021 год, сообщил глава региона Казбек Коков.

"За достижение наилучших показателей по итогам 2021 года правительством РФ Кабардино-Балкарская Республика награждена дипломом и памятной наградой", - написал он на своей странице в Instagram.

Уточняется, что оценка регионов производилась по ряду показателей, таких какьорганизация проектных работ, контрактация, качество выполнения, использование современных технологий, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.

Так, стало известно, что из 183 ремонтируемых дорожных объектов работы сейчас полностью завершены на 170, по оставшимся техническая готовность составляет более 92%. "Приведено в нормативное состояние 116 км региональных и местных автомобильных дорог, устроено порядка 37 км линий наружного освещения, на опасных участках установлено барьерное ограждение, по новым национальным стандартам обустроено 116 пешеходных переходов", - привел данные региональный лидер.