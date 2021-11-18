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Вспышка COVID-19 зафиксирована на границе Польши и Беларуси

Вспышка COVID-19 зафиксирована на границе Польши и Беларуси

Белорусские врачи зафиксировали случаи заражения коронавирусом у стоящих на границе Беларуси и Польши мигрантов, сообщил заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк.

"В транспортно-логистическом центре зафиксировали один случай коронавируса. Беженец госпитализирован в Гродненскую университетскую клинику", - цитирует Пранюка "БелТА".

Он также отметил, что в транспортно-логистическом центре в Гродненской области будет организован стационарный медпункт для вакцинации мигрантов. По его словам, их будут вакцинировать китайской вакциной.

 

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