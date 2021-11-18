Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Казахстана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с вице-премьером, главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди. Такое сообщение опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В нем говорится, что дипломаты обменялись мнениями по основным аспектам взаимодействия Москвы и Нур-Султана в развитие договоренностей, достигнутых по итогам прошедших недавно переговоров на высшем и высоком уровнях, рассмотрели график предстоящих двусторонних контактов и ход подготовки к отмечаемому в следующем году 30-летию установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном.

"Министры с удовлетворением констатировали поступательное развитие многогранного российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества", - отметили в МИД.