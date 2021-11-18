"Народного участкового" России нашли в Чечне

Старший участковый уполномоченный полиции Адам Дутаев из Грозного выиграл на XI Всероссийском конкурсе "Народный участковый", сообщает пресс-служба МВД России.

Отмечается, что полицейского из Чечни наградили знаком победителя, почетной грамотой, переходящей статуэткой, а также автомобилем "УАЗ Патриот".

Вторым на конкурсе стал старший участковый уполномоченный полиции отдела МВД по Алтайскому краю, Валерию Паппенгейму. Тройку замкнул старший участковый уполномоченный полиции УМВД по Старому Осколу Белгородской области Александр Карапузов.

Глава МВД Владимир Колокольцев поздравил призеров и выразил им благодарность за "добросовестное отношение к делу, ответственность и неравнодушие".