В отношении главы Минкультуры Крыма идут следственные действия

В Крыму ведутся следственные действия в отношении главы Минкультуры республики Арины Новосельской. Об этом руководитель региона Сергей Аксенов написал на своей странице в Facebook.

"Это часть системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней", - пояснил он.

Аксенов выразил уверенность, что полицейские "во всем разберутся", установят все факты и обстоятельства и сделают необходимые выводы согласно законодательству.