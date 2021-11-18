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В отношении главы Минкультуры Крыма идут следственные действия

В отношении главы Минкультуры Крыма идут следственные действия

В Крыму ведутся следственные действия в отношении главы Минкультуры республики Арины Новосельской. Об этом руководитель региона Сергей Аксенов написал на своей странице в Facebook.

"Это часть системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней", - пояснил он.

Аксенов выразил уверенность, что полицейские "во всем разберутся", установят все факты и обстоятельства и сделают необходимые выводы согласно законодательству.

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