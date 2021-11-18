Беларусь займется вакцинацией беженцев от COVID-19

Власти Беларуси решили привить находящихся на границе с Польшей беженцев от коронавируса, сообщил депутат Совета Республики Виктор Лискович.

Он отметил, что данное решение принято после обращений мигрантов. По его словам, прививка сохранит здоровье людей, которые длительное время пребывают на улице и не имеют доступа к каким-либо благам.

По его словам, такое решение было принято после многочисленных обращений самих мигрантов. Чиновник добавил, что вакцинация поможет укрепить и сохранить здоровье людей, которые продолжительное время пребывают на улице и не имеют доступа к каким-либо благам. Лискович также отметил, что ситуация на границе сейчас относительно стабильная.

"Есть все необходимое для жизнедеятельности беженцев. Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать распространение инфекционных заболеваний", — приводит слова сенатора "БелТА".

Лискович также отметил, что в настоящее время ситуация на границе стабильная. Планируется привезти автолавку и поставить обменный пункт, чтобы мигранты смогли приобрести товары первой необходимости. Кроме того, с ними начнут работать волонтеры для налаживания коммуникаций.