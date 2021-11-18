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Исследование: маски спасают от ковида на 53%

Исследование: маски спасают от ковида на 53%

Ношение масок влияет на снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. По данным британских ученых, ношение масок является самой эффективной мерой в борьбе с распространением COVID-19, так как снижает заболеваемость на 53%. Соблюдение социальной дистанции – на 25%.

Специалисты утверждают, что подобные меры для защиты от коронавируса необходимо соблюдать, так как большинство вакцин не обеспечивают 100% защиту, хотя и являются безопасными и эффективными, пишет The Guardian со ссылкой на международное исследование.

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