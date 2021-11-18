Похитителя еды, проводов и самовара поймали в Железноводске

Подозреваемого в краже задержали полицейские в Железноводске. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В дежурную часть обратился местный житель, который рассказал, что неизвестный забрался на территорию его нежилого дачного дома и украл продукты, провода и медный самовар.

Правоохранители установили личность и местонахождение преступника, которым оказался 58-летний местный житель. Его доставили в отдел, где он дал признательные показания.

"Со слов мужчины, продуктами питания он воспользовался сам, а остальное похищенное имущество продал третьему лицу, потратив вырученные деньги по своему усмотрению", - отметили в полиции.

Открыто уголовное дело по п. п. "б", "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).