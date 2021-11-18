Больше половины россиян нашли положительные стороны присутствия мигрантов

Несмотря на то, что почти половина россиян (44%) считают, что иммигранты осложняют ситуацию на рынке труда, "отнимая" работу у местных жителей, 56% опрошенных все же нашли положительные стороны в их работе, - показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Мнение о том, что мигранты создают конкуренцию на рынке труда и "отнимают" работу у местных жителей, разделяют 44% россиян, и с 2005 года процент сторонников такого мнения снизился на 16% (60% в 2005 году), а вот количество несогласных с тем, что они создают препятствия на рынке труда для местных жителей выросло с 12% в 2005 году до 37% в 2021 году", - говорится в материалах опроса, передает ТАСС.

Более половины респондентов (56%) отметили благоприятные стороны присутствия в стране трудовых мигрантов, поскольку они восполняют нехватку рабочих рук на малоквалифицированной и низкооплачиваемой работе.

Трудовая миграция благоприятно влияет на экономику, - уверены 28%, отчасти так считают 24% опрошенных, несогласных - 41%.

В целом 60% опрошенных россиян нейтрально относятся к мигрантам, приезжающим на заработки, и лишь каждый четвертый (27%) видит в этом больше отрицательные стороны. Тем не менее, по мнению 49% опрошенных, зарплаты местных жителей повысятся, если на рынке труда не будет мигрантов.