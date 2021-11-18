В Казахстане трехлетний мальчик умер, проглотив орех

Во время свадьбы в населенном пункте Коктал Восточно-Казахстанской области умер трехлетний ребенок, сообщает пресс-служба департамента полиции области.

По предварительным данным, проглоченный им орех стал причиной трагедии.

"11 ноября этого года по факту смерти малолетнего ребенка 2018 года рождения в селе Коктал Урджарским районным отделом полиции начато досудебное расследование", - сказано в сообщении.

В настоящее время по данному факту назначены соответствующие судебные экспертизы, проводятся следственные действия для обеспечения всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела.