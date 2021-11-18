В Туапсе "завернули" партию зараженных турецких томатов

В Россию через морской порт Туапсе снова пытались ввезти из Турции более 23 т зараженных томатов, - сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

"Специалисты кубанского управления Россельхознадзора выявили в трех партиях томатов, поступивших из Турции, южноамериканскую томатную моль (Tuta absoluta P).

Наличие карантинного объекта подтверждено заключением Южного филиала ФГБУ "ВНИИКР". Ввоз 23,4 т зараженного груза на территорию Российской Федерации запрещен, томаты возвращены грузоотправителю", - говорится в сообщении, передает "АиФ-Юг".

Это уже далеко не первый случай, когда через морские ворота страны недобросовестные турецкие производители пытаются ввезти в Россию свою зараженную продукцию, - добавили в Россельхознадзоре.