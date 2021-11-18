Фальшивомонетчики попытались расплатиться за бензин на Ставрополье

В Благодарненском округе Ставрополья расследуется уголовное дело по факту покушения на сбыт фальшивых денег, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

Стало известно, что к правоохранителям обратилась сотрудница одной из заправочных станций и сообщила, что клиенты пытались расплатиться за топливо подозрительными купюрами.

Установлено, что поддельные деньги кассиру передали двое жителей одного из соседних регионов. У мужчин было изъято двадцать пятитысячных купюр. Исследование показало, что деньги фальшивые. Задержанные признали свою вину.