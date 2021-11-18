Женщина-водитель вылетела через лобовое стекло во время ДТП на Ставрополье (ФОТО)

Тяжелая авария произошла накануне вечером в Кочубеевском округе. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД по Ставропольскому краю.

По предварительным данным, примерно в 17.00 на 12-м километре автодороги "Подъезд к городу Ставрополю" водитель "Лада Гранта", двигаясь со стороны краевой столицы в направлении Невинномысска, выбрала опасную скорость и не справилась с управлением, так что машина врезалась в металлическое дорожное ограждение.

Поскольку она не была пристегнута ремнем безопасности, то от удара ее выбросило наружу через лобовое стекло.

"С тяжелейшими травмами 40-летняя водитель, жительница Невинномысска, доставлена в больницу, врачи борются за ее жизнь. Также медицинская помощь понадобилась ее 18-летнему пассажиру", - пояснили в управлении.

Как следует из баз данных, за последние 2 года автоледи более 10 раз привлекалась к административной ответственности, регулярно нарушая скоростной режим. Идет проверка.