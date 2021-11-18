Афганистан станет темой разговора Путина с Мирзиеевым

Президент России Владимир Путин обсудит ситуацию в Афганистане со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым, сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, что лидеры государств проведут переговоры в Москве 19 ноября. Также планируется подписать "весомый пакет двусторонних документов".

"Предполагается обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-узбекских отношений стратегического партнерства и союзничества с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество, а также актуальную международную и региональную проблематику, включая ситуацию в Афганистане", - сказано в сообщении.