Вывозным авиарейсом из Минска в Багдад возвращается первая партия мигрантов

В Национальном аэропорту "Минск" началась регистрация пассажиров на рейс Iraqi Airways (Иракские авиалинии), которым полетят мигранты, решившие вернуться на родину.

По данным онлайн-табло аэропорта, самолет иракской авиакомпании уже вылетел и, как ожидается, приземлится в международной воздушной гавани Минска в 12:45. На табло расписания вылет самолета в Багдад с мигрантами запланирован на 13:45, - передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что желание вернуться на родину в самое ближайшее время изъявили более 400 иракских граждан, находящихся у белорусско-польской границы. Первый вывозной авиарейс из Беларуси состоится по маршруту Минск - Эрбиль – Багдад, - говорится в сообщении.