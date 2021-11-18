Около 100 мигрантов были задержаны ночью на границе Беларуси и Польши

Минобороны Польши объявил о задержании порядка 100 беженцев, которые ночью пытались пересечь польско-белорусскую границу.

"Группа из примерно 100 мигрантов была задержана польскими службами", - сказано в сообщении ведомства.

В министерстве также заявляют, что попыткой пересечения границы беженцами управляли силовики из Беларуси. По их данным, сотрудники белорусского спецназа повредили заграждения и "заставили" мигрантов отвлекать польских пограничников.

"Попытка пересечения границы была зафиксирована в сотнях метров", - добавили в пресс-службе.