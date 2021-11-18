Центр Чумакова разрабатывает две новые вакцины

Центр им. Чумакова разрабатывает две вакцины для профилактики COVID-19 на основе "дельта"-штамма коронавируса, сообщил директор научного центра им. М. П. Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов.

"В разработке – две вакцины "Ковивак дельта моно" и "Ковивак Комби" на основе "дельта"-штамма коронавируса", - сказал он, отметив, что ученые пока больше склоняются ко второй версии и ждут решения регуляторной системы.

Также Ишмухаметов отметил, что препарат может быть выпущен в качестве нового продукта.