Власти Ростова изменят принцип работы городского общественного транспорта

Власти Ростова-на-Дону внедрят в городе новый принцип взаимодействия с перевозчиками, перейдя на "брутто-контракты", - рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

"Практические аспекты внедрения "брутто-контрактации" в регионах, в которых эта система действует, показывают прекрасные результаты: в городах, где такие изменения уже произошли, транспорт стал ходить стабильно и регулярно", - рассказал глава администрации донской столицы, передает "АиФ-Ростов".

С введением нового принципа перевозчик будет получать средства не за количество перевезенных пассажиров, а за выполнение условий контракта – выпуск на линию установленного числа подвижного состава и соблюдение интервала движения и времени работы подвижного состава на линии, что будет стимулировать его добросовестно выполнять обязанности - рассказал Алексей Логвиненко, добавив: в Ростове-на-Дону изменений стоит ожидать в 2023 году.