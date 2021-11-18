В России обновлен максимум по количеству смертей от коронавируса

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили 37,3 тыс новых случаев заболевания - минимум с 27 октября.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 37 374 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 617 (7,0%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 4 062, Санкт-Петербурге - 2 645, в Самарской области - 1 781. В Московской области новых случаев 1407, в Крыму - 878, в Краснодарском крае - 819, в Ставропольском крае - 522, в Дагестане - 185, в Кабардино-Балкарии - 130, в Чечне - 111, в Северной Осетии - 100, в Адыгее - 95, в Карачаево-Черкесии - 89, в Ингушетии - 86.

Суточный прирост составил 0,41%, общее число инфицированных в России достигло 9 219 912 человек.

За сутки по выздоровлении выписан 36 414 человек, за весь период - 7 919 250 человек.

Умерли за сутки 1251 пациент с коронавирусом, с начала пандемии - 260 335 человек.