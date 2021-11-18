Российской вакцины "КовиВак" будет больше

Центр имени Чумакова РАН освоил новые производственные мощности по выпуску вакцины от коронавируса "КовиВак", - заявил директор центра Айдар Ишмухаметов.

"Мы освоили… переход с 200-литровых на 1000-литровые биореакторы, что тоже сопровождается внесением определенных изменений в технологию", - рассказал Ишмухаметов в ходе онлайн-собрания совета РАН по наукам о жизни на площадке МИА "Россия сегодня", передает РИА Новости.

Запуск двух новых биореакторов состоялся в сентябре, - отметил директор центра.

Также он обратил внимание на то, что вакцина "КовиВак" отлично подходит для ревакцинации у людей, изначально получивших другую вакцину.