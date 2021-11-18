Доверчивый пенсионер попался на уловки соседа-афериста во Владикавказе

Во Владикавказе окончено расследование уголовного дела против ранее судимого 28-летнего местного жителя, обвиняемого в краже с банковского счета (ч.3 ст.158 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Северной Осетии.

Как установило следствие, подозреваемый время от времени брал у соседа-пенсионера телефон, якобы для того, чтобы позвонить.

"Однако сам в это время производил через смс-оповещения операции по переводу его денежных средств на свою банковскую карту", - пояснили в полиции.

Похищенные средства обвиняемый снял с карты и потратил на личные нужды.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу, аферисту грозит лишение свободы на срок до шести лет.