Европа бьет ковидные антирекорды

Уходящий канцлер Германии Ангела Меркель назвала эпидемиологическую ситуацию в стране ”удручающей”. ”Четвертая волна коронавируса бьет по нашей стране со всей силы,”- сказала она на встрече, организованной Ассоциацией немецких городов, передает Deutsche Welle. ”Уровень ежедневных заражений выше, чем когда-либо прежде. Суточная смертность тоже пугает”, - заявила канцлер, напомнив, что все желающие по-прежнему могут привиться от COVID-19 в любой момент.

Американский телеканал новостей бизнеса CNBC со ссылкой на Институт имени Роберта Коха сообщил об очередных 52826 выявленных случаях заражения и 294 смертях в ФРГ. По данным Университета Джонса Хопкинса, всего на сегодняшний день в Германии зарегистрировано 5,1 миллиона случаев заболевания и 100 тысяч смертей. Правительство Меркель и лидеры федеральных земель встретятся до конца недели, чтобы обсудить возможные новые национальные ограничительные меры.

Несколько федеральных земель и городов уже ввели дополнительные ограничения в рамках борьбы с пандемией. В общественных местах (барах, ресторанах, театрах и музеях) необходимо предъявлять ковидные пропуска: в них должна быть либо есть пометка о прививке, либо о перенесенном заболевании (так называемое правило 2G: по-немецки ”привитый” - Geimpft, а ”выздоровевший” - Genesen).

Знаменитые на весь мир немецкие рождественские базары тоже попали под действие ограничений. Гамбург, например, один из городов, где применяется правило 2G для всех желающих попасть на главный базар. А в Мюнхене мероприятие вообще было отменено, сообщает Reuters. На прошлой неделе главный вирусолог ФРГ Кристиан Дростен призвал правительство к срочным действиям по борьбе с распространением коронавируса, иначе, по его словам, в Германии умрут еще, по меньшей мере, 100 тысяч человек. На данный момент рекордные уровни заболеваемости фиксируются среди невакцинированных, в основном, среди детей. Прививки все-таки помогают сдерживать распространение инфекции, снижают количество госпитализаций и смертей в ходе новой волны пандемии.

Но не только в Германии напряженная обстановка: количество заболевших также растет в Ирландии, Нидерландах, Словакии и Австрии.

Нидерланды и Австрия вновь прибегли к частичному локдауну. В Австрии невакцинированным гражданам разрешено выходить только за продуктами и на работу. Ирландия тоже ввела новые коронавирусные правила: были ограничены часы работы баров, ресторанов и клубов спустя всего месяц после отмены предыдущих ограничений.

Премьер-министр Ирландии Мартин Михол призывает граждан страны по возможности работать из дома. Посещение кинотеатров и театров возможно только для вакцинированных.

Словакия, в свою очередь, собирается ограничить свободу передвижения тех, кто еще не вакцинировался ввиду сложившейся критической ситуации в больницах страны.