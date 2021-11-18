Иракские мигранты уже согласны на Беларусь

Часть ближневосточных мигрантов, скопившихся на границе Польши и Беларуси, оставила планы попасть в ЕС, они просят рассмотреть возможность остаться в Беларуси.

Мигранты реально напуганы предстоящими заморозками и всерьез опасаются ухудшения погоды.

"Прошел дождь. Он не был сильным, но все вдруг начали говорить, что случись что-то более опасное, что делать? Мы ждем новостей, слышали о переговорах. И что дальше?" – поведал один из иракских мигрантов, передает РИА Новости.

Также мигрантов очень волнует, смогут ли они разжигать костры для обогрева во время дождя или снега – сейчас температура воздуха возле белорусско-польской границы держится в районе нуля.