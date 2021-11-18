Три человека пострадали в столкновении "Приор" в Чечне
ДТП с пострадавшими произошло ночью в Гудермесском районе, об этом сообщает ГУ МВД по Чечне.
На 11-м километре автодороги "Гудермес-Азамат-Юрт" произошло столкновение "ВАЗ-217030", под управлением жителя Гудермесского района 2002 г.р., и "ВАЗ-217050", за рулем которой был житель Шелковского района 1977 г.р.
В результате аварии получили травмы и были госпитализированы в Гудермесскую районную больницу оба водителя и пассажир автомашины "ВАЗ-217050" 1970 г.р.
Детали инцидента и степень вины участников выясняются.