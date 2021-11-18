На Ставрополье увеличат поставки медицинского кислорода

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о том, что в регион поступят еще 100 т медицинского кислорода.

Также Владимиров напомнил, что на Ставрополье за последние месяцы увеличился коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом. Поэтому возросла потребность в медицинском кислороде. Однако больницам края необходимо значительно больше, чем может производить регион.

"Мы должны не только обеспечивать текущие потребности, но и формировать запас. Достаточный, чтобы в любой момент быть готовыми в полном объеме оказать медицинскую помощь всем, кто может в ней нуждаться", - обратил внимание региональный лидер.