Дончане выступили против строительства Западной хорды - СМИ

Строительство Западной хорды, которая станет частью кольцевой дороги вокруг Ростова-на-Дону, практически погубит Кумженскую рощу, - стало известно в ходе общественных обсуждений изменений в генплан города.

"Нам предлагают маршрут, полтора километра которого проходит по Кумженской роще. Треть деревьев там будет уничтожена, а это, по сути, внутригородская улица, а не объездная. Мы изложили это в письме в Генпрокуратуру. Надеюсь, там разберутся", - приводит сетевое издание donnews.ru слова председателя совета территориального общественного самоуправления Юрия Дегтярева, передает "АиФ-Ростов".

Изменения в генплан нужны для того, чтобы сносить не 300 жилых домов, а 30. Для этого нужно провести дорогу по левому берегу реки Мертвый Донец, - рассказал заместитель гендиректора компании "Ростовавтодорпроект" Николай Амирян.

Донские власти уже подписали соглашение с инвестиционной группой "Регион", которая будет финансировать часть работ по строительству хорды, оценивающемуся в 30 млрд рублей.