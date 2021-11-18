"Мечта": глданская больница - единственная, где могут вылечить Саакашвили

Глданская тюремная больница №18, в которой в данный момент проходит лечение бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, - единственная в стране, обладающая опытом лечения голодающих. Об этом заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

Он подчеркнул, что реабилитацию после голодовки в Глдани успешно прошли уже около 2 тыс заключенных.

"За пределами тюрьмы такого опыта нет ни у одной больницы", - цитирует политика Sputnik Грузия.

Кобахидзе сделал вывод, что перевод Саакашвили в гражаднскую клинику, на котором настаивают его соратники, - лишь предлог для того, чтобы вывезти его за пределы тюрьмы.