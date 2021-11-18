В Крыму обновились два антирекорда по COVID-19 за сутки

Крым обновил максимум по выявленным заболевшим коронавирусом и числу смертей за 24 часа, информирует пресс-служба регионального Минздрава.

Ранее суточный максимум был зафиксирован 16 ноября - 867 случаев.

"За 17 ноября зарегистрировано 878 случаев новой коронавирусной инфекции. Количество выздоровевших за сутки составляет 875 человек", - сообщает ведомство.

Также стало известно, что за отчетный период с диагнозом коронавирус умерло 23 человека, что также является максимальным суточным показателем с начала пандемии.