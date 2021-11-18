ОАЭ готовы торговать со странами ЕАЭС в зоне свободной торговли

Власти Объединенных Арабских Эмиратов предложили ЕАЭС создать зону свободной торговли (ЗСТ), этот вопрос обсуждался на межправкомиссии РФ и ОАЭ, - рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров.

"Обсуждалась тема, а мы являемся участниками Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), по зоне свободной торговли между Эмиратами и ЕАЭС, обсуждалась достаточно подробно, активно, мы постарались со своей стороны описать, как это происходило с другими странами - Вьетнамом, Ираном, Сербией, Сингапуром, со странами, с которыми у нас сегодня идёт взаимодействие по этой части - Египет, Индия", - рассказал Мантуров, передает РИА Новости.

ОАЭ сами подали заявку в ЕЭК о зоне свободной торговли. В прошлом году товарооборот между Россией и ОАЭ составил $3,3 млрд, и в нынешнем году между странами может быть установлен новый торговый рекорд в $5 млрд, - добавил глава Минпромторга.