Житель Алматы жестоко убил жену на рабочем месте

В Алматы запущено досудебное расследование в отношении местного жителя, убившего жену в супермаркете, где она работала. Об этом рассказали в пресс-службе городского департамента полиции.

"Посетители, обнаружившие окровавленную женщину, вызвали полицию. Как удалось выяснить, супруги с утра ругались по телефону. Мужчина пришел выяснять отношения", - цитирует сообщение Sputnik Казахстан.

По предварительным данным, мужчине нанес жене множественные ножевые ранения, в результате которых она умерла.

Знакомые и коллеги жертвы рассказали, что супруги ссорились достаточно часто, а в последние несколько месяцев у них шел бракоразводный процесс.

Муж задержан, он дал признательные показания уже на первых допросах. По ст.99 УК РК "Убийство" ему грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.