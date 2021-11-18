Грузия получит от Литвы более 50 тыс доз вакцины от COVID-19

Литва безвозмездно передаст Грузии 50 310 доз вакцины Comirnaty производства Pfizer, сообщает пресс-служба посольства Литвы в Грузии.

По словам премьер-министра Литвы Ингрида Шимоните, Литва продолжает помогать в вакцинации тем, кто в ней нуждается. "Только солидарность и единство помогут быстрее преодолеть пандемию", - сказал он.

Согласно последним данным, в Грузии вакцинировались от коронавируса более двух миллионов человек, и уровень вакцинации с 8 по 16 ноября увеличился на 98%.