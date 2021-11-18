Ставрополье продолжает ставить новые ковидные антирекорды

За прошедшие сутки Ставропольский край вновь побил собственный ковидный антирекорд - по данным, опубликованным на странице губернатора края Владимира Владимирова в соцсети, за минувшие сутки выявлено 522 новых случая коронавируса.

В крае таких цифр еще не бывало, как и такого количества умерших от последствий коронавируса за сутки – 45 человек, - передает "АиФ-Ставрополье".

"Прививочная кампания от COVID-19 продолжается. За прошедшие сутки почти 4 тыс жителей края привились первым компонентом вакцины. Всего в крае привилось более 965 тыс человек", - добавил губернатор.

Всего за время пандемии в Ставропольском крае новым коронавирусом в крае переболели 106669 человек, от вызванных инфекцией осложнений погибли 4772 из них.